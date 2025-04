‘Quem será o próximo?’, indaga Borgo, que diz sofrer perseguição

Outro lado



Questionado sobre o assunto, o presidente do Legislativo, Markinho Souza (MDB), disse não poder responder pelo vereador Júlio César. “Até onde sei, ele fez requerimentos de informações para a procuradora jurídica e para a chefe da TI, perguntas essas que apesar de tratar de assuntos relacionados à processante, foi realizada pelo vereador Júlio César e não como relator Júlio César. Em nenhum momento consta a palavra relator no ofício. Esta presidência sempre autorizará requerimentos de qualquer vereador que tenham dúvidas nos departamentos da Casa”.

Ele ressaltou ainda que a CP é independente e possui uma presidência para deliberar sobre os atos. “A essa presidência, não houve nenhuma solicitação de juntada de documentos particulares do vereador Júlio César no processo, até porque isso não seria possível, pois o Decreto 201/67 possui regras que disciplinam o andamento da CP. O presidente do Legislativo não delibera sobre requerimentos da CP”, informou por meio de texto.

Markinho Souza discorda veementemente da tese de perseguição. “A denuncia contra o vereador Borgo foi protocolada por uma advogada que não é filiada a nenhum partido político, não possui nenhuma ligação com os vereadores da base, tampouco com a prefeita municipal. Quanto à relação dela com a prefeita, na verdade é o contrário. Ela é crítica do governo municipal nas questões relacionadas à proteção animal no município e foi cabo eleitoral de uma candidata a vereadora da oposição. Difícil tentar colar essa insinuação de perseguição”, afirma. Ele acrescenta ainda que o vereador Pastor Edson Miguel (Republicanos), partido da base da prefeita, votou pelo arquivamento da Processante.