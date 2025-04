Em jogo decisivo, Sesi Vôlei Bauru encara o Fluminense hoje

O Sesi Vôlei Bauru enfrenta o Fluminense nesta quinta-feira (10), no jogo decisivo da temporada da Superliga 2024/2025. Com a série empatada em uma vitória para cada equipe, o vencedor do Jogo 3 avança para as semifinais. O confronto decisivo será às 18h, no Maracanãzinho, com transmissão do Sportv 2.

O duelo entre a equipe bauruense e a equipe carioca teve roteiros semelhantes nas duas primeiras partidas da série, com o time da casa vencendo por 3 sets a 0. Na fase classificatória, o Sesi Vôlei Bauru levou vantagem, vencendo as duas partidas (turno e returno) por 3 a 0.

A equipe de Bauru está em busca da sua quarta classificação para semifinais desde 2018/19, quando iniciou a parceria com o Sesi-SP. A última participação do Sesi Vôlei Bauru em semifinais foi na temporada 2021/22, batendo o mesmo Fluminense em 2 jogos a 0.