Governo propõe doação de área no Geisel ao Amaral Carvalho

A Prefeitura de Bauru encaminhou à Câmara ao início desta semana projeto de lei (PL) para doar uma área no Núcleo Geisel à Fundação Amaral Carvalho, mantenedora do hospital homônimo em Jaú que é referência nacional em tratamento de cânceres.

O texto condiciona a doação à construção de um Centro de Diagnóstico e Tratamento, mas a prefeita Suéllen Rosim (PSD) afirma na exposição de motivos que o local pode abrigar futuramente "um complexo hospitalar composto de centro cirúrgico para procedimentos de alta complexidade". A Câmara, atual proprietária da gleba, já concordou com a doação, como mostrou o JC há pouco mais de duas semanas.

O aval se deu durante reunião no Legislativo no final de março, em encontro que reuniu, além da Mesa Diretora e vereadores, representantes da entidade mantenedora do HAC, incluindo o diretor superintendente Antonio Luis Cesarino de Moraes Navarro, o conselheiro Mario Auler e a responsável social Amábille Primo.