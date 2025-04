Tarifaço americano: a negociação tem que ser no curto prazo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abalou o mundo com a adoção das tarifas de importação e a guerra comercial, principalmente com a China, está instala. De um lado, Trump quer proteger a indústria americana da concorrência estrangeira. A ideia é levar o consumidor americano a adquirir produtos nacionais, fortalecendo a produção interna.

Vamos ao lado prático disso tudo. Se a intenção é reduzir as tarifas para a exportação dos produtos americanos para o resto do mundo, retaliações, como a ocorrida com a China, especialmente com ela, atingindo 104% a alíquota de importação dos produtos daquele país, se não forem revistas no curto prazo, pode ser um caminho sem volta.

Explicando melhor. Pense em uma pequena rachadura em uma barragem. Se não for consertada rapidamente, com a pressão das águas, com o passar do tempo, ela pode se tornar algo maior, levando, no extremo, ao rompimento total desta barragem, gerando um estrago enorme.

Pois bem, se Trump, não se sentar para negociar com seus parceiros comerciais no curto prazo, e ficar adiando essa negociação sem fixar uma data máxima, chegará uma hora que o caos econômico será de tamanha magnitude, que não terá volta.