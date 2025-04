Copa do Brasil: Verdão pega o Ceará e Corinthians o Novorizontino

Em sorteio realizado nesta quarta-feira (9) na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro, foram definidos os 16 confrontos da terceira fase da Copa do Brasil.

Entre os times paulistas, o tetracampeão Palmeiras encara o Ceará, no único duelo entre dois times da Série A do Campeonato Brasileiro. O mando do primeiro jogo, também definido por meio de sorteio, é do time cearense.

O Corinthians, tricampeão da competição, encara o Novorizontino, que joga a Série B do Brasileiro, com o duelo de ida na casa do time do interior paulista.