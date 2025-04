Polícia Civil prende procurado com armas de fogo e munições

Botucatu - Durante operação coordenada pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) do 1.º Distrito Policial de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), um homem foi preso em flagrante, nesta quarta-feira (9), com armas de fogo e munições irregulares.

Os policiais civis cumpriram mandado de busca no endereço do suspeito após as investigações apontarem que ele guardaria armas de fogo no local sem a autorização legal.

Durante as diligências, foram encontradas duas espingardas calibre 28, com 14 cartuchos (nove intactos e cinco inutilizados), cabo de espingarda e capas para armas longas.