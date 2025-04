Irmãos são presos por tráfico em operação conjunta em D. Córregos

Dois Córregos - Dois irmãos foram presos em flagrante nesta quarta-feira (9), em Dois Córregos (73 quilômetros de Bauru), durante operação conjunta das Polícias Civil e Militar, quando comercializavam drogas em uma residência no Jardim Arco-Íris. Parte das porções de entorpecentes estava escondida em um sofá velho, e foram localizadas por cães farejadores do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep).

De acordo com o registro policial, após receberem denúncias sobre o comércio ilegal que estaria sendo praticado pelos irmãos, policiais civis e militares foram até o endereço informado e flagraram os dois em frente ao imóvel, junto com uma terceira pessoa, que revelou ter ido até o local para comprar drogas.

Durante as revistas pessoais, nada de ilícito foi encontrado. Com a autorização de um dos moradores, as equipes entraram na casa e realizaram buscas. Foi solicitado também o apoio do Canil do Baep e um dos cães acabou indicando um sofá velho no quintal. Dentro dele, havia uma porção grande de maconha.