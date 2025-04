Bauru sediará pela primeira vez o Campeonato Paulista de Kung Fu

Pela primeira vez, Bauru será palco do Campeonato Paulista de Kung Fu, considerado o maior campeonato estadual da modalidade no Brasil. O evento será realizado nos dias 9 e 10 de agosto, nos ginásios da Associação Luso Brasileira, e contará com a presença de mais de 500 atletas vindos de diversas cidades do Estado de São Paulo. A entrada é gratuita, e o público está convidado a prestigiar as disputas, informa a Prefeitura.

A realização da competição foi oficializada nesta semana, durante uma reunião entre a presidente da Federação Paulista de Kung Fu (FPKF) Silvia Bianchi, o secretário de Esporte e Lazer, Roger Barude, e o coordenador da Associação Garra de Tigre de Kung Fu (AGTKF) Richard Leutz, que assinaram o termo de compromisso entre a FPKF, a AGTKF e a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel). Na ocasião, foram definidas as responsabilidades de cada entidade na organização do evento.

A presidente da FPKF esteve em Bauru para vistoriar as instalações da Associação Luso Brasileira. O ginásio principal receberá as disputas de Taolu Tradicional, Taolu Moderno e Tai Chi Chuan. Já a quadra anexa será destinada às competições de luta, como Sanda e Shuaijiao.