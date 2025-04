Casal usa cocaína e fica ferido em briga com faca em Bauru

No entanto, os policiais não se convenceram e, ao entrarem na residência, constataram que a mulher, de 29 anos, apresentava cortes na mão esquerda, enquanto o marido, de 30, tinha ferimentos na altura da costela e no meio das costas.

A Polícia Militar apresentou, na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), uma ocorrência de briga de casal com lesões mútuas provocadas por faca, na madrugada desta quarta-feira (9), no Jardim Prudência, em Bauru.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência (BO), além do consumo de álcool, o casal confessou que usara cocaína. A faca utilizada na briga, que estava com a lâmina desprendida do cabo, foi apreendida.

O casal precisou de atendimento médico. O homem foi encaminhado para cirurgia.