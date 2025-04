Projeto 'Cine Céu' leva cinema gratuito a vários bairros de Jaú

A Prefeitura de Jahu, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, informa que a partir desta próxima sexta-feira (11) a cidade receberá o 'Cine Céu', um projeto de cinema itinerante movido a energia solar, que visa a inclusão social através da cultura. O projeto é realizado pelo Instituto Usina de Sonhos, sediado na cidade de Dois Córregos, e que atua há 29 anos realizando vários projetos na área cultural, esportes e meio ambiente, inclusive sendo reconhecido pela Unesco.

O 'Cine Céu' conta com o apoio da Prefeitura de Jahu e será viabilizado através de uma parceria com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria Estadual da Cultura, Economia e Indústria Criativa, além de contar com emenda parlamentar de autoria da deputada estadual Beth Sahão.

Toda a estrutura do projeto é alimentada por energia solar. O caminhão conta com placas solares e equipamentos adaptados que permitem gerar a energia necessária para a sessão de cinema acontecer, unindo arte, cultura e sustentabilidade. Além de curtir um cineminha, o público também vai receber, gratuitamente, pipoca e refrigerante. Nesta primeira semana, o 'Cine Céu' vai levar o filme "Moana - Um Mar de Aventuras" aos jardins Padre Augusto Sani e Maria Luiza IV!