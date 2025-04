Câmara de Agudos abre CEI para apurar suspeita de fraude na saúde

No requerimento, o autor argumenta que a Promotoria de Justiça de Agudos investiga denuncia de suposto favorecimento, por meio de fraude em concorrência pública, a uma organização social (OS) contratada na gestão passada para administrar a UPA, e diz que, além de ex-agentes políticos, servidores de carreira e em comissão podem ter compactuado com irregularidades.

A CEI terá Felipe Terra Furtado (MDB) como presidente, Thais Ricardo relatora e Luiz Breve membro e tem prazo de 90 dias, prorrogáveis por igual período, para concluir os trabalhos. Em nota, o presidente da Câmara ressaltou que a criação da CEI "reflete a determinação da Casa em esclarecer os fatos e garantir que todas as informações sejam devidamente apuradas".

"Acredito que a investigação é essencial para promover a confiança da sociedade em nossas instituições e assegurar que a ética e a integridade prevaleçam em nossa administração", declara. "Estamos cientes da importância deste momento e reafirmamos nosso compromisso em agir com seriedade e imparcialidade. A verdade deve ser buscada e respeitada, e estamos aqui para garantir que isso aconteça".

Operação

No último dia 3, como parte das investigações em andamento envolvendo a suposta fraude e frustração de procedimento licitatório em benefício da OS da Saúde, o MP de Agudos, com o apoio do núcleo Campinas do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da PM, cumpriu mandados de busca em unidades de saúde de Agudos e Jaguariúna.