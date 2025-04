ABDA conquista 178 medalhas no 2.º Torneio Regional de Natação

A Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) participou no sábado (5), do 2.º Torneio Regional Pré-mirim a Sênior de Natação, evento da 3º Região da Federação Aquática Paulista (FAP), realizado na piscina de 50 metros do Yara Clube de Marília.

O evento contou com a presença de 220 atletas de 7 entidades. O time ABDA participou com 75 atletas das categorias infantil, juvenil e júnior. A comissão técnica foi composta por Lívia Anjo, Carlos Rogério, Rodrigo Luna e Cristiano Maurício (Max).

O Torneio Regional compreende as categorias pré-mirim (7 e 8 anos), mirim (9 e 10 anos), petiz (11 e 12 anos), infantil (13 e 14 anos), juvenil (15 e 16 anos), júnior (17,18 e 19 anos) e sênior (20 anos acima).