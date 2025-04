TRF mantém Incra no caso Pamplona e loteamento segue embargado

Por 3 votos a 2, o Tribunal Regional Federal da 3.ª Região (TRF-3) manteve o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) na ação popular que aponta irregularidades na constituição do loteamento Pamplona Residencial, pivô do maior imbróglio judicial imobiliário da história de Bauru.

O julgamento ocorreu em 21 de março e analisou a primeira etapa do recurso do Pamplona contra a sentença de primeiro grau, da Justiça Federal em Bauru, que contestava o interesse da União no caso. Em votação apertada, a maioria dos desembargadores concluiu pela legitimidade do Incra em torno do processo.

Em termos práticos, o mérito do recurso agora será analisado pelo TRF-3 - o que mantém, até o fim do julgamento, a sentença de primeiro grau que anulou todos os atos relacionados à constituição do loteamento. Procurada, a defesa do Pamplona Residencial não retornou à mensagem enviada pelo JC; a ligação, por sua vez, não completou.