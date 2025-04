Plano Diretor: vagas remanescentes serão votadas em 23 de abril

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Planejamento (Seplan), publicou no Diário Oficial desta terça-feira (8) o edital da eleição para vagas remanescentes de delegado da revisão do Plano Diretor e da Lei de Uso e Ocupação de Solo (LUOS). A eleição será no dia 23 de abril, às 18h, no Centro Administrativo da prefeitura, e permitirá a recomposição de vagas que estão sem titulares ou suplentes nos setores urbanos, rurais e de entidades.

A inscrição dos candidatos deve ser feita no dia da eleição, das 18h às 19h. Já a inscrição para os convidados e eleitores vai acontecer das 18h às 19h30. Uma palestra de informação sobre a revisão do Plano Diretor começará a partir das 19h, sendo obrigatória para os candidatos, e em seguida, será realizada a eleição.

Os candidatos e eleitores devem apresentar comprovante de endereço atualizado - com data de emissão de até três meses e documento com foto. Para os representantes de entidades, é necessário a carta de representação.