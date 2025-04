Obra para a Copa do Mundo de 2014 ainda não inaugurada em SP

O projeto foi lançado em 2012, durante a gestão de Geraldo Alckmin (PSDB-SP), com início das obras em 2013. A inauguração que deveria ser para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil, foi sofrendo vários adiamentos, o primeiro deles para o maio de 2015. Desde então, a data foi prorrogada diversas vezes.

A Estação fica na região da avenida Paulo Guilguer Reimberg. O lançamento faz parte do projeto de expansão da linha 9 - Esmeralda, que liga Osasco, na região metropolitana, ao Grajaú, no extremo sul da capital paulista. Sem contar com a nova estação, a linha 9 tem 37,3 km de extensão.

O partido de Geraldo Alckmin à época ficou 28 anos no poder, sem conseguir inaugurar essa e outras tantas obras importantes para o Estado de São Paulo e a sua capital. Três copas do mundo já foram realizadas sem que o Monotrilho tenha sido inaugurado. Uma vergonha para o nosso Estado.