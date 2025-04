Planta Genérica de Valores (PGV) em Bauru: um trabalho técnico

Enquanto muitas cidades terceirizam a PGV para empresas contratadas via licitação, Bauru mantém um "know-how" próprio, utilizando uma metodologia consolidada que alia conhecimento de mercado e tecnologia. O uso de um sistema de georreferenciamento desenvolvido no QGIS possibilita que cada quadra da cidade seja analisada individualmente, atribuindo valores precisos para cada terreno. Além disso, a equipe também avalia os diferentes padrões construtivos, chegando ao valor venal total (Valor Territorial Valor Predial).

Desde a PGV de 2021, Bauru inovou ainda mais ao avaliar individualmente cada empreendimento vertical, garantindo que prédios tenham uma análise detalhada conforme sua localização, infraestrutura e valorização imobiliária. Esse processo evita que empreendimentos de alto padrão sejam tributados de forma subestimada e assegura uma arrecadação mais justa para o município.

A importância desse modelo é clara: ao manter uma equipe técnica interna e contar com o apoio da Comissão da PGV, Bauru assegura um processo transparente, preciso e alinhado à realidade do mercado imobiliário local. Caso fosse realizada por uma empresa externa, via licitação, a PGV correria o risco de ser elaborada de forma realmente genérica, sem considerar as particularidades da cidade.

Com essa estrutura consolidada e um trabalho técnico reconhecido, Bauru segue como referência na elaboração da PGV, garantindo um sistema tributário mais equilibrado e um planejamento urbano mais eficiente para toda a população.