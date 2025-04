Homem é flagrado por policial civil e multado por descarte ilegal

O descarte ocorreu em uma avenida que liga os bairros Parque Santa Maria e Parque dos Pinheiros. O autor foi abordado no local e confessou que estava jogando os objetos inutilizados.

Botucatu - Na tarde desta terça-feira (8), durante diligência de rotina, um policial civil flagrou um homem descartando partes de um guarda-roupa velho em via pública, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), utilizando um veículo Corsa.

O local do descarte não foi identificado, neste momento, como área de preservação ambiental. O homem foi liberado, mas, após investigaçõs, poderá responder com base no artigo 54, §1º, da Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais).