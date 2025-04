Tarifa de ônibus deve subir a R$ 6,75, mas usuário pagará R$ 5,75

A tarifa do transporte coletivo em Bauru deve subir a R$ 5,75 ao usuário a partir das próximas semanas. O valor bruto é de R$ 6,75, mas a prefeitura se comprometeu a subsidiar cada bilhete em R$ 1,00. A proposta de aumento foi aprovada em reunião do Conselho de Usuários do Transporte Coletivo na noite desta terça-feira (8) por unanimidade.

O valor do aporte (subsídio municipal), neste caso, seria 25 centavos maior se comparado ao que hoje pratica a administração, que banca 75 centavos por bilhete. Se aprovada a proposta, o governo terá de encaminhar projeto à Câmara pedindo aval ao aumento do subsídio.

A cifra votada na noite desta terça-feira, de toda sorte, é menor do que previram cálculos da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano (Emdurb), cuja planilha apontou para uma elevação da tarifa a R$ 8,09. A empresa pública avalia nos custos de operação do sistema, entre outras coisas, os reajustes da folha de pagamento da Transurb, que presta os serviços de transporte coletivo.