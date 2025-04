Carreta despenca em ribanceira e condutor sofre lesões graves

Pongaí - Um motorista de 57 anos sofreu ferimentos graves, no início da tarde desta terça-feira (8), após despencar com uma carreta em uma ribanceira às margens da rodovia Doutor Mario Gentil (SP-333), na altura do quilômetro 239, em Pongaí (100 quilômetros de Bauru). Na queda, o veículo atingiu uma perua kombi mas, por sorte, não havia ninguém dentro dela.

Segundo o registro policial, o condutor da carreta, que estava carregada com amendoim, contou que trafegava no sentido Pongaí-Borborema quando um dos pneus da frente estourou, fazendo com que ele perdesse o controle da direção e caísse na ribanceira.

O motorista, que não teve a identidade divulgada, foi socorrido em estado grave por unidade de resgate da concessionária Entrevias e levado ao Hospital de Borborema, onde permaneceu internado. De acordo com a concessionária, não foi necessário a interdição da via.