Perseguição: polícia tira de circulação 37 tijolos de maconha

De acordo com a Polícia Civil, as equipes se deslocaram até Iacanga para abordar um Chevrolet Onix, suspeito de transportar drogas para abastecer o tráfico na região. Tentaram abordá-lo nas proximidades da barragem do município, mas ao perceber a aproximação dos agentes, o motorista acelerou e fugiu.

Policiais civis da 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), pertencente à Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), apreenderam 37 tijolos de maconha após interceptarem um veículo suspeito na cidade de Iacanga (a 50 quilômetros de Bauru), nesta segunda-feira (7). A ação contou com o apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE).

Ele foi socorrido no pronto-socorro local, medicado e liberado para ser preso junto com o comparsa. No interior do veículo, os policiais apreenderam a droga.