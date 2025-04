Rodovias do Tietê fecha alça de acesso na SP-300 por 30 dias

A concessionária Rodovias do Tietê iniciou na manhã desta segunda-feira (7) interdição da alça de acesso no km 248 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Botucatu (100 quilômetros de Bauru). A medida afeta os motoristas que trafegam no sentido Bauru e desejam acessar a rodovia Professor João Hipólito Martins (SP-209), a Castelinho, rumo à rodovia Castelo Branco (SP-280).

Toda a área contará com sinalização reforçada para orientar os condutores sobre a nova configuração do trânsito. A movimentação de veículos será acompanhada pelas câmeras do Centro de Controle Operacional (CCO) da Rodovias do Tietê.

Além disso, equipes de inspetores de tráfego circularão pelo trecho para oferecer suporte e tirar dúvidas dos usuários. Informações podem ser obtidas por meio do telefone 0800-770-3322.