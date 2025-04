Cinco atletas do Sesi Judô disputam Seletiva Nacional Sênior

O Sesi Vila Leopoldina será palco para uma competição nacional de alto nível do com a participação de cinco atletas do Sesi Judô. A Seletiva Nacional Sênior, da Confederação Brasileira de Judô (CBJ), reunirá atletas nacionais de destaque, com critérios de performance nos últimos dois anos. A competição será no dia 10, quinta-feira, a partir das 11h, e recompensará em uma vaga para a disputa do Pan-Americano e Oceania 2025 por categoria.

Entre as judocas do feminino, o Sesi Judô será representado por Shirlen Nascimento, na categoria até 63kg. Shirlen disputará a vaga na Seleção Brasileira com Bianca Reis (EC Pinheiros) e Jéssica Lima (Sogipa).

Já no naipe masculino, o Sesi Judô estará presente com quatro atletas: Michel Augusto (até 60kg), Vinicius Ardina (até 73kg), Luan Almeida (até 81kg) e Guilherme Morais (até 90kg). Michel disputará a vaga com Chrystian Silva (Paineiras do Morumby), Vinicius competirá com Daniel Cargnin (Sogipa), Luan Almeida luta pela vaga com Gabriel Falcão (Instituto Reação), e Guilherme Morais competirá com Giovani Ferreira (EC Pinheiros) e Marcelo Fronckowiak (CR Flamengo).