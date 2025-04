Semel e MP se reunirão para discutir temporada do amador em 2025

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel) busca alternativas à realização do campeonato amador nesta temporada. O responsável pela pasta, Roger Barude, trabalha para viabilizar as competições, buscando atender às recomendações do Ministério Público (MP) em relação aos distritais. Uma reunião entre a Semel e o Ministério Público está prevista para ocorrer na próxima quinta-feira (10). No encontro, que contará com a presença do secretário e do promotor responsável, existe a possibilidade de a pasta assinar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), obrigando-se a atender às exigências do MP para que as competições sejam realizadas neste ano.

A ideia inicial para esta temporada envolveria unificar a Liga Bauruense e a Semel. O projeto visa atender a um parecer do Ministério Público, que não recomenda a realização de dois campeonatos simultâneos.

A Liga Bauruense de Futebol Amador realiza um campeonato independente, filiado à Federação Paulista de Futebol, que conta com a primeira e segunda divisões. Já a Semel, a secretaria responsável pelo esporte na cidade, organiza um campeonato paralelo denominado "Copa Semel".