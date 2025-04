Câmara aprova reajuste menor ao Executivo e maior ao Legislativo

A Câmara de Bauru aprovou nesta segunda (7) dois projetos de reajuste salarial, um aos servidores do Poder Executivo e outro ao do Poder Legislativo - o primeiro menor do que o segundo. No caso da Câmara, o texto reajusta o salário dos servidores em 5,06%, concedendo ainda um reajuste complementar de 1,5% a partir de janeiro de 2026 "em razão dos limites financeiros do orçamento deste ano". O texto inclui ainda a majoração do vale-compras a R$ 1.730,00.

A prefeitura, por sua vez, encaminhou proposta de 4,83%, o equivalente à inflação acumulada em 2024. Vereadores criticaram o percentual do reajuste, mas aprovaram o índice com voto contrário apenas de Eduardo Borgo (Novo), que reconheceu que a posição foi um protesto contra o valor, que considera baixo. O vale-compra da administração é de R$ 1.400,00.

O governo chegou a contratar a revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), iniciativa com que prometeu resolver a defasagem salarial e a própria organização administrativa do município. Mas o texto até agora não foi entregue.