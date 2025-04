Júnior defende contratação de MEIs para reparos e zeladoria

COMO FUNCIONA

Na Contrata Brasil, o município informa os serviços que pretende contratar e o prazo para recebimento das propostas. Os MEIs interessados enviam seus preços e podem enviar perguntas por meio da plataforma durante o prazo de inscrição, com o propósito de esclarecer eventuais dúvidas e facilitar os trâmites.

Ao fim do período de publicação, o órgão contratante avalia as propostas e fecha a negociação a partir do melhor preço, contratando o serviço diretamente do prestador selecionado.

Nenhuma alteração da Lei de Licitações é necessária para a adesão, pois o modelo de contratação está alinhado, segundo o vereador, à Lei de Licitações e às normas de credenciamento no setor público. O uso da plataforma, pelos MEIs e pelos órgãos públicos, será 100% gratuito.