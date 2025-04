Ressentimentos

Receber resultados negativos e até mesmo decepcionantes na vida faz parte do processo de crescimento pessoal. Todavia, é essencial que o indivíduo não fique estagnado e consiga ir além do orgulho ferido ou da vaidade. Quem se ressente, cultiva erva daninha em seu interior que cresce como legítima planta tóxica e que se nutre dos sentimentos inferiores e do clima de desesperança.

O ressentimento, para Joanna de Ângelis, é um dos grandes gigantes d´alma que trazem incontáveis prejuízos àqueles que não conseguem lidar bem com a frustração. Quem se ressente não percebe que acaba murchando por dentro, com perdas de energia e de oportunidades.

Mais do que o imediatismo da decepção, a certeza de que tudo dará certo no final. É a esperança que nutre o ser das boas energias e inspirações para continuar no trabalho disciplinado. E agir no bem não é sem entraves. Como diz o ditado popular "prego que se destaca leva martelada". É vital a superação, tal como o ser que consegue se desapegar de emoções negativas e de ir além.