Gold Silver amplia campanha 'Troca Troca' e inclui joias

COMO FUNCIONA

A troca pode ser feita com óculos de grau ou de sol, relógios e joias em ouro, independentemente de terem sido comprados na Gold Silver. O crédito gerado equivale a um sexto do valor do novo item escolhido.

Por exemplo, se um relógio novo custa R$ 600, o cliente entrega um relógio usado e recebe um desconto equivalente à entrada no parcelamento, pagando somente cinco parcelas de R$ 100 no cartão. Caso opte por menos parcelas, o desconto de R$ 100 é aplicado no valor total do produto.