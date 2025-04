Uma caminhonete S-10 prata, com placas de Ibitinga, furtada há um ano e cinco meses em Bauru, foi encontrada submersa na Lagoa da Quinta da Bela Olinda, em Bauru, nesta segunda-feira (14).

A localização do veículo ocorreu durante um treinamento de mergulho do Corpo de Bombeiros. Segundo o registro policial, o furto havia sido comunicado à polícia no dia 2 de novembro de 2023.