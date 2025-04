Dois jovens de Bauru são detidos por incentivarem homicídio

De acordo com informações da Operação Adolescência Segura, um homicídio foi registrado no dia 18 de fevereiro, na cidade do Rio de Janeiro, quando um morador de rua foi incendiado com coquetéis molotov enquanto dormia. A vítima teve mais de 60% do corpo queimado.

Este crime foi transmitido ao vivo pela plataforma Discord, alcançando cerca de 300 participantes — entre eles os chamados "oradores" ou "paneleiros" — que induziram e instigaram a prática criminosa. Um dos autores seria um adolescente, e a live teria sido transmitida por um maior de idade.

Ingestão de partes de sapo em live

Outro episódio destacado pela Polícia Civil foi o de uma adolescente que, antes de se automutilar, dissecou e ingeriu partes de um sapo ao vivo, incentivada de forma criminosa por participantes de uma "call" no Discord.

Discord e uso indevido da plataforma

O Discord, aplicativo para computadores e celulares, oferece chat de voz, texto e vídeo, sendo amplamente utilizado por gamers para se comunicar com amigos e outros usuários durante jogos online. Entretanto, a plataforma vem sendo explorada por criminosos para a veiculação de conteúdos violentos.