Maravilhoso Camarote: a única opção open bar da Facilpa 2025

A 45ª Facilpa (Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Lençóis Paulista) segue com a venda de ingressos pelo site www.tycket.com.br e nos pontos físicos. Além da Área VIP e pista, a única opção de camarote disponível é o Maravilhoso Camarote, que conta com o serviço de open bar de bebidas Premium e visão privilegiada do palco onde estarão presentes os maiores artistas do Brasil.

Ao todo são seis shows disponíveis no Maravilhoso Camarote (confira logo abaixo), com entrada permitida somente para maiores de 18 anos.

O local ainda tem área de descanso, banheiro privativo, espaço de alimentação exclusivo, espaço beleza (beauty center), com serviço de cabelo, maquiagem e massagem para dar aquele up no visual, e muito mais. Já a estrutura oferece conforto ao público, com mobiliário completo e decoração especial. Além disso, quem adquire o Maravilhoso Camarote ainda ganha brindes e tem acesso à Área VIP e à balada do camarote corporativo (após o show principal).