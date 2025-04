Rede MTG Foods inaugura primeira unidade presencial em Bauru

A cidade de Bauru recebeu, na última quinta-feira (3), a primeira unidade presencial das marcas Matsuri To Go e Mok The Poke, pertencentes à rede MTG Foods, reconhecida como a maior rede de delivery de comida japonesa e poke do Sul do Brasil.

Localizada na rua Gustavo Maciel, 21-48, no Centro, a nova unidade oferece 19 lugares para consumo no local, além de serviços de delivery próprio, iFood e take-away.

A escolha de Bauru para a inauguração está alinhada à estratégia de expansão da MTG Foods, que já conta com mais de 60 unidades em cinco estados brasileiros, operando exclusivamente por delivery e takeaway.