Ecovita Construtora completa 15 anos e celebra conquistas

Em março, a Ecovita Construtora, empresa bauruense, alcançou um marco importante em sua trajetória: 15 anos de experiência no mercado imobiliário, realizando o sonho da casa própria. A data foi celebrada em um workshop, realizado em Bauru, em 15 de março, e que reuniu colaboradores em um dia de aprendizado. Sob o tema "O Amanhã Começa Hoje", o evento contou ainda com a presença do palestrante Sandro Magaldi, um dos maiores especialistas em gestão, estratégia e inovação do Brasil, trazendo reflexões sobre o futuro dos negócios.

CAMPANHA DE ANIVERSÁRIO

São 15 anos "Construindo histórias de conquista", como destaca a campanha institucional comemorativa. A mensagem reforça a presença da construtora na vida das pessoas não apenas por meio da aquisição de um imóvel, mas também pela concretização de um sonho que se torna parte da história pessoal de cada um. Como explica Rhaider Silva, gestor de Marketing da Ecovita: