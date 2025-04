Oração e Perdão: um encontro com a alma

A oração verdadeira não se ergue para reivindicar méritos, mas para reconhecer a fragilidade do ser e a grandeza do recomeço.

Quando oramos, nos despimos das máscaras do orgulho e nos colocamos diante do infinito, não como juízes de nós mesmos, mas como filhos que compreendem que errar faz parte do caminhar.

O perdão, quando concedido, não anula as falhas do passado, mas transforma a maneira como seguimos em frente.

Assim, ao dobrar os joelhos, não buscamos escapar de consequências nem garantir recompensas. Oramos porque a alma precisa se alinhar com o essencial, e o essencial não é estar imune às quedas, mas ter a coragem de levantar-se sempre, de coração leve e consciência renovada.