Governo de SP mira vocações regionais para gerar emprego e renda

O secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Jorge Lima, esteve nesta quinta-feira (3) em Pederneiras, Dois Córregos e Agudos para reuniões com lideranças empresariais e representantes do setor produtivo de cada município. Os encontros, que também contaram com presença dos prefeitos locais, tiveram como principal objetivo discutir estratégias para impulsionar a economia e atrair investimentos.

"Estamos percorrendo o interior para ouvir as demandas do setor produtivo e reforçar o compromisso do governo de São Paulo com o desenvolvimento regional. Cada município tem suas vocações econômicas e, com planejamento e parceria, podemos potencializar essas forças para gerar mais emprego, renda e oportunidades para a população", ressaltou o secretário.

Durante as reuniões, foram apresentadas iniciativas voltadas para o fortalecimento do ambiente de negócios, incluindo incentivos ao empreendedorismo, capacitação profissional e atração de novas empresas para os municípios.