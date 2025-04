Homem agride namorada por ciúme do próprio pai em Bauru

Uma mulher de 25 anos procurou a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) nesta quinta-feira (3), em Bauru, para denunciar agressões físicas cometidas por seu ex-namorado, que sentiu ciúme do próprio pai. O relacionamento de dois meses foi marcado pela agressividade do suspeito, de 34 anos, afirmou ela.

Segundo o boletim de ocorrência, o casal passou a morar junto e mudou-se de uma residência para a casa do genitor do namorado. No último domingo (30), de acordo com o relato da vítima, o companheiro teve uma crise de ciúme ao imaginar que ela estava conversando com o pai dele. Após uma discussão, ele desferiu socos em sua boca e tentou enforcá-la.

A mulher solicitou uma medida protetiva e o caso será investigado.