Palmeiras marca no fim, salva atuação ruim e estreia com vitória

O Palmeiras teve mais uma atuação ruim, mas venceu o Sporting Cristal por 3 a 2 na noite desta quinta-feira (3) com gols nos acréscimos, no estádio Nacional de Lima, no Peru, na estreia da Copa Libertadores.

Estêvão, Piquerez e Richard Ríos marcaram os gols do Palmeiras. Caballos e Távera, com dois golaços, marcaram os gols da equipe peruana.

O Palmeiras volta a campo no domingo (6), às 18h30 (de Brasília), contra o Sport, na Ilha do Retiro, pela 2ª rodada do Brasileirão.