Dupla retira itens de loja de homem que emitiu cheque sem fundos

Arealva - A Polícia Civil de Arealva (41 quilômetros de Bauru) recuperou, nesta quinta-feira (3), produtos levados por dois homens da loja de um comerciante que teria emitido a um deles um cheque sem fundos. Eles responderão por exercício arbitrário das próprias razões, por tentarem fazer justiça com as próprias mãos ao invés de procurarem os meios legais, e também ameaça.

De acordo com o registro policial, após receber o cheque supostamente sem provisão de fundos, o homem foi até a loja do comerciante, acompanhado de outro homem, e retirou sem autorização do local peças automotivas, como calotas de rodas, palhetas de vidros do para-brisa e rádios, além de esmerilhadeira.

Um boletim de ocorrência (BO) foi registrado e policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) e do Setor de Inteligência (SI) da Delegacia de Arealva localizaram os dois suspeitos e recuperaram a maioria das mercadorias. Um inquérito foi instaurado pelo delegado Roberto Cabral Medeiros para apurar o caso.