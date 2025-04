Polícia flagra baterias automotivas roubadas em loja de Botucatu

Botucatu - Durante uma operação realizada nesta quinta-feira (3) após trabalho de investigação conduzido pela Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Sorocaba, policiais civis encontraram em um comércio na Vila Paulista, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), baterias automotivas que haviam sido roubadas de uma distribuidora de Sorocaba.

No estabelecimento, os agentes localizaram 30 baterias que foram reconhecidas pelo representante da empresa vítima como sendo parte de carga roubada em data anterior.

O proprietário do comércio teria adquirido as mercadorias por um valor bem abaixo do praticado no mercado e não tinha nota fiscal que pudesse comprovar a origem das mesmas.