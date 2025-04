A Polícia Federal de Bauru prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (3/4), um homem que recebeu uma encomenda via Correios contendo cédulas falsas na cidade de Jaú. O destinatário foi abordado no momento da retirada do pacote.

A ação faz parte de um trabalho de fiscalização e combate à circulação de dinheiro falso na região.



De acordo com a PF, dentro da encomenda havia diversas cédulas de R$ 100 e R$ 20,00, todas com indícios de falsificação.