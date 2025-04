Bauru: jovem teme que agressor seja solto e pede medida protetiva

Uma mulher de 21 anos, agredida pelo ex-companheiro de 22 anos há pouco mais de um mês, procurou a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Bauru nesta quarta-feira (2) para solicitar medidas protetivas de urgência contra ele, que se encontra preso. Ela alega que o suspeito manda recados de dentro da unidade prisional, por meio de outras pessoas, e afirma temer pela vida, caso ele seja solto.



De acordo com o registro policial, a vítima contou que morou com o ex-companheiro durante cinco anos, e que sempre foi agredida. Na última vez, no fim de fevereiro, além de socos, ela também recebeu pauladas na cabeça e decidiu colocar um fim no relacionamento.



Dois dias depois, o agressor foi preso e a jovem disse que, finalmente, ficou tranquila. Porém, de dentro da cadeia, segundo ela, ele passou a mandar recados através de terceiros perguntando se ela não iria lhe visitar. Por temer que o ex-companheiro seja solto, ela solicitou medidas protetivas para impedi-lo de se aproximar dela. O caso foi registrado como lesão corporal e violência doméstica.