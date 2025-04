Demandas da geração Z desafiam empresas e dificultam contratações

"Eles não têm desenvoltura para atender o consumidor, não são proativos para mostrar os produtos disponíveis na loja. Têm um perfil diferente do vendedor que abria e mostrava a mercadoria, porque, se o cliente não levar, são eles que terão de guardar de volta. Então, mesmo quando são chamados para um período de experiência, acabam sendo dispensados porque não correspondem às expectativas", lamenta.

Outra dificuldade, ressalta, é a preferência por trabalhos com flexibilidade de horário e local, enquanto, no comércio, são poucas as vagas de home office, oferecidas somente por empresas que possuem site com vendas online. E, em meio à valorização do equilíbrio entre vida pessoal e profissional, parte dos profissionais com maior qualificação e experiência - em áreas como, por exemplo, da alimentação - acabou deixando a segurança do contrato formal de emprego para atuar por conta própria, como microempreendedor individual (MEI).

Capacitação e compreensão sobre asmudanças são necessárias, aponta sindicato

Para o Sindicato dos Empregados no Comércio de Bauru (Sincomerciários Bauru), o investimento em cursos de capacitação voltados a estes profissionais em início de carreira e o treinamento de líderes das empresas para maior compreensão sobre as mudanças em curso no ambiente corporativo são medidas necessárias para ajustar a lacuna existente entre os anseios dos trabalhadores e das corporações. Diante do atual desafio, o presidente Cilso José de Moraes conta que a entidade tem encaminhado currículos de profissionais às empresas com vagas em aberto.