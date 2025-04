Jaú: após reconhecimento facial, PM prende foragido por homicídio

Jaú - Por meio de ferramenta de reconhecimento facial do programa Muralha Paulista, a Polícia Militar (PM) conseguiu prender, nesta quarta-feira (2), em Jaú (47 quilômetros de Bauru), um homem que deveria estar cumprindo pena até 2040 pelos crimes de tráfico de drogas e de homicídio ocorrido em Guaratinguetá, mas estava foragido do sistema prisional de Bauru desde 2022.



Durante patrulhamento, uma equipe do Comando de Força Patrulha avistou o suspeito sentado em frente a uma residência no Jardim Bela Vista. De acordo com a PM, ele deitou-se, cobriu-se com uma coberta ao perceber a presença da viatura, e acabou abordado.



Questionado sobre sua identidade, forneceu nome falso e informações contraditórias sobre dados pessoais. Por meio de uma ferramenta de reconhecimento facial do Muralha Paulista, o homem acabou identificado e os PMs constataram que ele era procurado pela Justiça. Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú e permaneceu à disposição da Justiça.