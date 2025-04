Preso suspeito de assediar mulher e ofender trajes muçulmanos

Botucatu - Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na manhã desta quarta-feira (2), na região central de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), suspeito de assediar uma funcionária do 1.º Distrito Policial (1.º DP) em via pública e de fazer menção ofensiva à sua religião muçulmana em razão dos trajes que ela usava.



De acordo com o registro policial, a mulher contou aos policiais civis que um desconhecido usando camiseta, bermuda e boné a chamou de "meu amor" na rua e também proferiu comentários ofensivos à sua religião, supostamente em razão das vestimentas típicas muçulmanas que ela utilizava.



Diante das informações, uma equipe da unidade policial seguiu até o local da abordagem e conversou com testemunhas que presenciaram o ocorrido e indicaram a direção para onde o suspeito havia seguido. Ele foi abordado pelos policiais quando saía de um comércio na rua Amando de Barros.



Questionado, segundo o registro policial, o homem negou o assédio e alegou apenas ter achado as vestimentas da vítima estranhas. Ele foi autuado por injúria consistente na utilização de elementos referentes a religião e, como não pagou fiança arbitrada no valor de R$ 1,5 mil, ficou à disposição da Justiça.