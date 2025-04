Dois jovens morrem e dois ficam feridos após acidente em Getulina

Dois jovens morreram e outros dois ficaram feridos em um grave acidente entre dois carros, registrado no trevo do Cristo Redentor, na principal entrada de Getulina (120 quilômetros de Bauru), na noite desta terça-feira (1).



Por motivos ainda a serem esclarecidos, por volta de 18h, um Hyundai Creta ocupado por três homens colidiu frontalmente com uma Toyota Hilux, onde estava apenas o motorista. Segundo a Polícia Militar Rodoviária de Lins, o condutor do Creta, de 26 anos, e o passageiro da frente, de 23, não resistiram aos ferimentos e morreram no local.



O ocupante do banco de trás ficou ferido e foi socorrido. O condutor da Hilux, de 27 anos, também se feriu. Ambos foram encaminhados ao Pronto-Socorro da Santa Casa de Lins.



A tragédia gerou grande comoção na cidade e atraiu dezenas de pessoas, que acompanharam o atendimento médico e o trabalho policial. As causas do acidente serão investigadas.