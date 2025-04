Tributo 'Amigos' agita o Alameda Hall neste fim de semana

Os clássicos do sertanejo irão tomar conta do Alameda Hall neste sábado (5), com um tributo a um dos maiores encontros da música caipira: o famoso show "Amigos". Uma emocionante homenagem às duplas Zezé Di Camargo & Luciano, Leandro & Leonardo e Chitãozinho & Xororó.



Para essa missão foram escalados os melhores cantores da nossa região, entre eles, Pedro Henrique & Davi, Luciano Moraes, Ricardo Matsutane e Gutto Vianni & Cristiano. Uma noite memorável que promete os grandes clássicos da música sertaneja, como "Evidências', 'É o Amor' e 'Não Aprendi Dizer Adeus', para a plateia cantar do começo ao fim.



Serviço

Tributo "Amigos", será neste sábado (05/04), a partir das 20h, no Alameda Hall. Couvert artístico de R$ 44,90 (3.º lote).

Ingressos no próprio Alameda ou no site www.ingressosalameda.com.br. Alameda Rodoserv Center fica na Rua Luiz Levorato, 1-55 (Altura do Km 335 da Marechal Rondon). Mais informações pelo telefone 14 3321-5000.