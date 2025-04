Piratininga inaugura hoje Centro de Atendimento ao Autismo

Nesta quarta-feira (2), Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, Piratininga (13 quilômetros de Bauru) inaugura o Centro de Atendimento ao Autismo e Desenvolvimento Infantil (CAADI). A unidade, com sede na Coordenadoria da Educação, vai oferecer diversas salas para atendimento especializado a crianças de 2 a 11 anos com autismo, deficiências, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e transtornos de aprendizagem.



O evento de inauguração terá início com caminhada saindo da Escola Jacyra Motta Mendes, a partir das 8h30, até o CAADI, na Rua Plinio de Godoi, nº 117. Lá, a partir das 9h30, estão previstas apresentações musicais de crianças com o tema da inclusão, além de performances de Pedro Bragiato, que tocará bateria acompanhado de seu pai, e Davi Brito, que fará escultura ao vivo. A cerimônia contará com a presença de autoridades locais e regionais e será finalizada com coffee break.



O CAADI é fruto de um projeto iniciado no início de janeiro pela atual gestão. O centro de referência conta com equipe multidisciplinar composta por psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, pedagogos, fisioterapeutas e assistentes sociais. Além do atendimento especializado, o centro visa colaborar com as escolas para garantir a inclusão plena dos alunos atípicos no ambiente educacional e com as famílias, garantindo a extensão do atendimento fora do ambiente escolar.



Desde que assumiu, o prefeito Sandro Bola conta que se deparou com 240 crianças aguardando a realização de laudos para diagnóstico. Até o momento, 80 estão sendo avaliadas e o objetivo da prefeitura é concluir esta etapa o mais rápido possível. "Com a inauguração do CAADI, estamos oferecendo a crianças com autismo e outras condições de desenvolvimento atendimento especializado, que vai fazer toda a diferença para o futuro delas e de suas famílias", disse o chefe do Executivo.