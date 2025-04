Secretário discute desenvolvimento com empresários da região

Nesta quinta-feira (3), o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Jorge Lima, estará na região para participar de reuniões com empresários buscando fortalecer a economia e impulsionar o empreendedorismo.



A agenda de Lima tem início em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), às 9h, na Marina Tietê, com reunião com representantes do poder público local e lideranças empresariais da cidade.



O objetivo é discutir ações do plano de desenvolvimento regional para viabilizar a atração de investimentos, o incentivo ao empreendedorismo e o fortalecimento das vocações econômicas. "Será um momento fundamental para alinharmos ações que impulsionem nossa economia, gerem empregos e criem novas oportunidades para nossos empresários", diz a prefeita Ivana Maria Bertolini.



À tarde, em Agudos (13 quilômetros de Bauru), ele irá participar da reunião "Coalização Empresarial Agudos" e ministrar a palestra "Desenvolvimento Econômico na Região de Agudos".



Durante o encontro, o secretário irá falar sobre como impulsionar o empreendedorismo local e a importância de políticas integradas para promover o crescimento econômico de Agudos e região. O prefeito Rafael Lima convida os empresários do município e região para o evento, que será realizado das 16h30 às 18h30, no Cine Theatro São Paulo, na avenida Rui Barbosa, 260, no Centro.