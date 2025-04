Atleta da ABDA é 4º do Brasil nos 400m do Troféu Adhemar

ABDA participou, no último final de semana, do Troféu Adhemar Ferreira da Silva, competição nacional realizada no Centro Nacional de Treinamento de Atletismo, na cidade de Bragança Paulista.



A competição organizada pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) teve elevado nível técnico, com atletas de todo o Brasil, e também alguns estrangeiros em busca de resultados e índices para competições internacionais.



O principal destaque da ABDA foi o atleta Cleverson da Silva Pereira Júnior, que conquistou a 4.ª colocação nos 400 metros com a marca de 46seg85, sua melhor marca pessoal. O atleta já havia feito 47seg00 na semifinal, até então melhorando sua marca.



Também se destacaram na competição as atletas Evellin Passos, 5.ª colocada nos 3.000 metros com obstáculos; Izabela de Oliveira, 7.ª colocada no salto em altura; e o revezamento 4x100 metros, que ficou na 7.ª colocação, com os atletas Giovanni Pereira, Alex Eduardo, João Pedro Oliveira e Cleverson Júnior.