Vereador critica CPFL por falha na prevenção de queda de energia

O vereador Miltinho Sardin (PSD) criticou a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) pela falta de prevenção a quedas de energia no município, principalmente, durante chuvas fortes. De acordo com o parlamentar, o contato dos galhos com a fiação elétrica, que ocorre por causa dos ventos, é o principal responsável pela interrupção no fornecimento de energia. As críticas ocorreram na segunda-feira (24) passado durante sessão ordinária da Câmara Municipal de Bauru. Nesta segunda (31), Sardin voltou a discutir o tema.



Para exemplificar a questão, Sardin usou as chuvas registradas no dia 15 de março, em Bauru. Na ocasião, além das vias alagadas e queda de árvores, parte da cidade ficou sem fornecimento de energia elétrica por algumas horas.



"Eles não fazem nenhum tipo de prevenção. A CPFL deveria fazer um trabalho para, quando acontecer algum tipo de tempestade, não faltar energia. A companhia não direcionou esforços para a prevenção de queda de árvores recentemente e ignorou a poda de árvores em diversos bairros", diz o vereador. Além disso, ele se comprometeu a cobrar melhorias no atendimento da empresa.



Em nota encaminhada ao JC, a CPFL informou que fez uma reunião com o parlamentar na última quinta-feira (27) para reforçar as ações preventivas executadas pela distribuidora.



"Além de podas de livramento de rede realizadas periodicamente em toda a cidade, a companhia já compartilhou com o órgão público um mapeamento de árvores com risco de queda na cidade para inclusão na programação do Arborização Segura, convênio firmado entre a CPFL e a Prefeitura. Durante a reunião, também foi comprovado junto com o parlamentar que, mesmo com as ações preventivas, durante eventos climáticos extremos, árvores de grande porte podem cair sobre a fiação elétrica, interferindo no fornecimento de energia", disse a empresa.



O programa a qual a CPFL se refere a uma parceria que visa promover um ambiente urbano mais seguro e harmonioso. O programa também alerta para que a população se conscientize em relação ao porte das árvores plantadas em vias públicas, principalmente próximas à rede elétrica, por conta própria.



Além disso, a CPFL destacou que a responsabilidade pela gestão da vegetação em Bauru é da Prefeitura Municipal. "A distribuidora atua apenas, mediante autorização ambiental, em casos de podas de livramento de rede, quando há riscos iminentes de acidentes com a população ou ao fornecimento de energia".



Por fim, a empresa afirmou que segue à disposição dos vereadores para esclarecimentos necessários.



O JC procurou a prefeitura para se manifestar a respeito das suas responsabilidades a respeito da poda de árvores. O Executivo, porém, não se manifestou. Miltinho Sardin informou que aguarda esclarecimentos da Secretaria do Meio Ambiente (Semma) a respeito do programa.