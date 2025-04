Creche São Paulo promove bazar da pechincha solidário

No próximo sábado (5), das 8h30 às 11h30, a Creche São Paulo promoverá mais uma edição do seu tradicional bazar da pechincha solidário, com venda de peças de roupas femininas, masculinas, infantil e acessórios com preços a partir de R$ 3,00. Toda a renda será destinada à manutenção da creche.



"Hoje, atendemos 145 crianças entre 4 e 5 anos e sete meses em período integral, que exigem uma estrutura pedagógica, professores contratados e lanche diariamente. Como toda organização social, as contas estão sempre muito ajustadas e a renda do bazar traz resultado interessante ao caixa da creche", explica o presidente, William Menezes.



O bazar será realizado na sede da Creche São Paulo, localizada na rua Gaudêncio Piola, 5-25, na Vila São Paulo. Os contatos para mais informações são o telefone (14) 3239-1982 e o WhatsApp (14) 99184-9273.